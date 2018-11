Lombardia : Pd e M5S contro patrocino regionale a Family Day (2) : (AdnKronos) - "In Italia come in Lombardia già da diversi anni si avverte un clima di aperta ostilità ai diritti civili conquistati passo dopo passo con anni di battaglie politiche e civili. Gandolfini intende tenere a battesimo il suo gruppo al Pirellone, nello stesso palazzo su cui comparve la scr