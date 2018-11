Lombardia | Pd e M5S contro patrocino regionale a Family Day 2

Lombardia : Pd e M5S contro patrocino regionale a Family Day : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Il Pd e il M5s della Lombardia contestano il patrocinio della Regione all’iniziativa del Family day, che si terrà sabato nella sede istituzionale del Consiglio regionale della Lombardia . “Il patrocinio di Regione Lombardia a un evento di parte è inopportuno perché non o

Lombardia - il leghista Cosentino : “Teoria gender? Vai a letto uomo e ti svegli donna”. M5s : “Frasi da Medioevo” : Il consigliere regionale della Lombardia (lista Fontana presidente) Giacomo Cosentino Basaglia ha presentato in aula una mozione, che chiedeva di sostituire le definizioni “genitore 1” e “genitore 2” con le diciture “madre” e “padre” nei moduli regionali. Durante la discussione Basaglia ha puntato il dito sulla “teoria gender” e su “uomini che la mattina si svegli ano ...

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade (2) : (AdnKronos) - Il senatore Gianmarco Corbetta dichiara: “Pedemontana doveva riqualificare il primo tratto della Milano–Meda ben 5 anni fa. La concessione ad Autostrada Pedemontana Lombarda spa doveva essere risolta per grave inadempimento già da tempo ma la Regione non ha vigilato e non ha fatto null