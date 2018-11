Lo sviluppo di nuovi farmaci Corso a Comiso

X018 : due nuovi studi di sviluppo per i Microsoft Studios - nuovi titoli in uscita e tante altre novità : Questo weekend, la community Xbox si è riunita in occasione di X018, uno speciale evento globale realizzato per celebrare Xbox con novità, anteprime e una miriade di sorprese. Oltre 10.000 fan hanno raggiunto la quarta edizione annuale di Xbox FanFest: Mexico City per sbirciare da vicino il futuro di Xbox, partecipando a eventi hands-on e panel che hanno visto la partecipazione di membri del Team Xbox, con streaming dal vivo ...

Nuovi indizi su Samsung Galaxy F - il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo : Uno smartphone Samsung, con sigla SM-900FU, è in fase di test negli USA: potrebbe essere il primo dello della serie Samsung Galaxy F. L'articolo Nuovi indizi su Samsung Galaxy F, il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Bungie ripartirà con Destiny 3 - nuovi dettagli sullo sviluppo della rinascita : Destiny 3 si farà. L’indiscrezione è arrivata a inizio ottobre grazie a un insider di Reddit che ha svelato alcuni dettagli sul nuovo capitolo del gioco. A distanza di poche settimane però il leaker AnontheNine è tornato a parlare di Destiny 3 svelando nuovi dettagli sul gioco. Prima di tutto su Reddit ancora una volta è stato confermato lo sviluppo di Destiny 3, ma è stato specificato che è "iniziato solo da poco tempo" sotto la direzione di ...

Overwatch : sono in sviluppo nuovi contenuti ma non saranno mostrati al BlizzCon : Qualche giorno fa Blizzard ha svelato nuove informazioni sulla World of Warcraft Classic demo che potrà essere giocata durante il BlizzCon 2018. Molti fan si sono dunque chiesti se ci sarebbe stato spazio anche per nuovi contenuti di Overwatch ma a quanto pare non sarà così.Come riporta VG247, il director di Overwatch Jeff Kaplan ha spiegato che durante l'evento non verranno mostrati nuovi contenuti riguardo all'FPS multiplayer di Blizzard in ...