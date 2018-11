LO SCHERMO DELL' ARTE 11 - Il programma del 15 novembre

Soluzione finale ai problemi dello SCHERMO iPhone X : programma sostituzione attivo : I problemi dello schermo iPhone X saranno presto un lontano ricordo per tutti coloro che da tempo hanno a che fare con malfunzionamenti vari relativi al pannello del display? Sembrerebbe proprio di si, visto che Apple (con un po' di ritardo a dire la verità) ha avviato un programma di sostituzione gratuito e ufficiale della componente hardware. Chi riguarda nello specifico l'iniziativa e cosa bisogna fare per assicurarsi l'upgrade? Dei ...

Fino a 1.500 dollari : questo sarà il costo dello smartphone con SCHERMO flessibile : I produttori di smartphone hanno cercato una svolta per rilanciare il mercato, bloccato da qualche anno da una viva mancanza di innovazione. Ora c’è un possibile catalizzatore all’orizzonte. Samsung, infatti, e diversi concorrenti si stanno preparando a leggi di più...

Smartphone - i ricercatori : la luce blu dello SCHERMO provoca danni alla pelle : Malati di Smartphone che guardate il telefonino anche quando siete a letto appena prima di dormire? Beccatevi anche questa: non solo, come è stato accertato, dormirete peggio e vi provocate danni alla retina. Ora, secondo gli scienziati, rischiate pure danni alla pelle. Perchè è di notte che le cell

Anomalie con la rotazione dello SCHERMO per Samsung Galaxy S7 : tutte le strade da seguire : Sta tornando decisamente attuale un problema con il Samsung Galaxy S7 riscontrato anche in passato. Mi riferisco ai bug relativi alla rotazione dello schermo, avendo riscontrato segnalazioni sia da parte di coloro che vedono la funzione bloccata, nonostante risulti attiva, sia da chi invece riscontra rotazioni indesiderate e inaspettate. Difficile dire quale sia la natura di tale anomalia e se in qualche modo possiamo associarla al recentissimo ...

I grandi classici della fantascienza tornano sul grande SCHERMO : Dal 30 ottobre al 4 novembre sotto la cupola stellata del Politeama Rossetti ritorna il grande cinema di fantascienza: la 18° edizione del Trieste Science+Fiction Festival, organizzato da La Cappella ...

14 cabine armadio (dello SCHERMO) che tutte vorremmo avere : Se fossi in lei (In her shoes)Sex and The City30 anni in un secondoRagazze a Beverly Hills27 volte in biancoSex and the City – il filmI Love ShoppingThe Bling Ring2 Broke GirlsIl diavolo veste PradaGossip GirlPrincipe Azzurro cercasi – Pretty Princess 2Via col ventoIl grande GatsbyMarilyn era sicura che i migliori amici delle ragazze fossero i diamanti. Erano gli anni ’50, bellezza. Oggi abbiamo un solo chiodo fisso: una cabina armadio zeppa di ...

Provate a far diventare completamente nero lo SCHERMO dello smartphone nel rompicapo black : black è un rompicapo dall'aspetto minimale in cui dovrete trovare il modo corretto per far diventare nero lo schermo dello smartphone. Ogni livello ha un suo modo di essere risolto e sta a voi scoprirlo, trascinando il dito sull'area di gioco, toccando elementi specifici nell'ordine corretto, spostando o ruotando degli oggetti ecc. L'articolo Provate a far diventare completamente nero lo schermo dello smartphone nel rompicapo black proviene da ...

Fluid Navigation permette di utilizzare lo smartphone con due gesture attivabili dai bordi dello SCHERMO : Fluid Navigation è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un modo particolare di utilizzare smartphone e tablet con due gesture principali attivabili dai bordi laterali e inferiore del dispositivo mobile. La prima gesture prevede uno swipe, mentre la seconda uno swipe con una pressione prolungata che consentono di eseguire le azioni principali. L'articolo Fluid Navigation permette di utilizzare lo smartphone con due gesture ...

BUD SPENCER : LA SUA VITA DIVENTA UN FILM/ Le mille vite dell'attore sul grande SCHERMO : fan in festa : La VITA di Bud SPENCER DIVENTA un FILM. All'interno della manifestazione Terni Pop FILM Fest, Carlo Pedersoli è stato ampiamente commemorato. Ne parlano i figli Diamante e Giuseppe.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:32:00 GMT)

C’ un video dello smartphone Lenovo con lo SCHERMO pieghevole : (Foto: Weibo) È dal 2016 che sappiamo che anche Lenovo, come del resto numerosi altri grandi nomi dell’hi tech, sta lavorando su dispositivi dal display pieghevole. Allora la casa cinese mostrò al pubblico di una sua conferenza un tablet e una specie di bracciale con display da arrotolare al polso, e prossimamente quest’ultimo potrebbe effettivamente vedere la luce. L’ipotesi nasce da uno scambio nato sulla piattaforma di ...

Sa2ration permette di regolare la saturazione dei colori dello SCHERMO con precisione : Sa2ration è un'applicazione semplice che offre la possibilità di personalizzare la saturazione dei colori dello schermo in modo più preciso rispetto a quanto possibile con le opzioni predefinite introdotte da Google con Android 8 Oreo che limitano la scelta a saturi, naturali o vividi. L'articolo Sa2ration permette di regolare la saturazione dei colori dello schermo con precisione proviene da TuttoAndroid.

L’ace di Adriano Panatta sul grande SCHERMO. La sua prova d’attore ne “La profezia dell’Armadillo” è perfetta : Alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti e dal 13 settembre in sala con Fandango, La profezia dell’armadillo inquadra Zero (Simone Liberati), 27enne disegnatore che vive a Rebibbia: il suo migliore amico è Secco (Pietro Castellitto), la sua coscienza critica un Armadillo in carne e ossa (Valerio Aprea, scelto per il ruolo già da Mastandrea), il lutto che dovrà affrontare quello di Camille (Sofia Staderini), ex compagna di scuola e amore ...