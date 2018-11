L' Ispettore Coliandro | i nuovi episodi | anticipazioni prima puntata del 14 novembre 2018

L'Ispettore Coliandro 7 : anticipazioni prima puntata 14 novembre Yakuza : Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, L'Ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per ...

L’Ispettore Coliandro 7 al via su Rai2 : i casi e la trama della nuova stagione : Il 14 novembre su Rai2 prenderà il via L’Ispettore Coliandro 7. Giampaolo Morelli è pronto a vestire i panni del famoso e irriverente ispettore che anche questa volta si metterà nei guai pasticcione e testardo come è. Nato dalla penna di Carlo Lucarelli, l’Ispettore Coliandro terrà compagnia al pubblico di Rai2 con 4 nuovi casi per altrettanti episodi che vedono alla regia ancora una volta i Manetti Bros. LA trama DEI NUOVI EPISODI ...

L’Ispettore Coliandro - Il Ritorno 3 : Prima puntata : Yakuza : Il primo episodio della settima stagione de L’ispettore Coliandro, il Ritorno 3 si apre con un appuntamento che ha dell’incredibile. L’imbranato detective avrà a che fare con la mafia giapponese, la Yakuza, divisa in bande chiamate kumi. Dopo cinque anni dall’ultima stagione della serie, L’ispettore Coliandro torna sulle reti Rai con il volume 3, il Ritorno di Giampaolo Morelli nei panni del poliziotto più scorretto, goffo e maldestro della ...

L’Ispettore Coliandro 7 - anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

Giampaolo Morelli racconta l’epopea de L’Ispettore Coliandro : “Rai2 lo aveva chiuso - è stato un periodo difficile” : A pochi giorni dal debutto della settima stagione inedita, Giampaolo Morelli ha raccontato a Mara Venier il successo de L'Ispettore Coliandro, la serie crime dei Manetti Bros. diventata un marchio di fabbrica di Rai2. Ospite di Domenica In l'11 novembre, l'attore partenopeo ha rilanciato l'appuntamento con i nuovi film ispirati ai romanzi di Carlo Lucarelli: il primo episodio della nuova stagione va in onda mercoledì 14 novembre, raccogliendo ...

