L’instore tour di Shade per Truman | il nuovo album anticipato da Figurati Noi feat Emma

Annunciato L’instore tour di Baby K per Icona - nuovo disco con J-Ax e Gemitaiz dal 16 novembre : L'instore tour di Baby K per Icona è stato finalmente Annunciato. I firma copie per la presentazione del nuovo album inizieranno nel giorno del rilascio del disco, con l'appuntamento alla discoteca Laziale di Roma. Per il momento, il calendario si conclude con la tappa dell'Ipersimply di Senigallia dell'8 dicembre. Il disco è già stato anticipato dal rilascio di Come no, primo singolo ufficiale estratto dal disco che contiene anche i grandi ...

Dal 16 novembre L’instore tour di Emma per Essere Qui-Boom Edition : tutte le date : Dopo l’annuncio del nuovo album “Essere Qui-Boom Edition” in due versioni, sono finalmente stati svelati i luoghi e le date dell’instore tour di Emma. “Mondiale” è il suo nuovo singolo, pubblicato venerdì 2 novembre su tutte le piattaforme streaming e digitali. Un brano potente che parla d’amore e che sarà contenuto nella riedizione di “Essere Qui”, che Emma ha deciso di intitolare “Essere Qui-Boom Edition”. Saranno due le versioni, una ...

Roberto Vecchioni con Guccini in Ti insegnerò a volare : testo e video del singolo con le date delL’instore tour per L’Infinito : Roberto Vecchioni con Guccini nel singolo Ti insegnerò a volare: è disponibile il videoclip ufficiale della nuova canzone di Roberto Vecchioni che segna il suo ritorno in scena ma anche quello (attesissimo) di Francesco Guccini che duetta con lui nel brano. Il video ufficiale è stato presentato in anteprima del corso della conferenza stampa di ieri per la presentazione del disco L'Infinito e ha raggiunto il canale YouTube ufficiale di Roberto ...

L’instore tour per Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà - 2 appuntamenti a Roma e Milano : Ogni volta che è Natale di Raffaella Carrà arriva in tutti i negozi e in digitale il 30 novembre. Quattro le versioni in programma, due gli eventi speciali che si terranno rispettivamente a Roma e Milano. Raffaella Carrà entra nelle case degli italiani a ridosso del periodo natalizio per proporre canzoni a tema Natale e lo fa in quattro versioni differenti tra le quali una versione LP e una versione SuperDeluxe oltre alla deluxe e alla ...

L’instore tour di Fasma per l’album Moriresti per vivere con me? in uscita a novembre : Il 2 novembre, Fasma rilascerà il suo album d'esordio dal titolo Moriresti per vivere con me?, a seguire intraprenderà l'instare tour nei principali negozi di musica italiani. La prima data è in programma per il 5 novembre a Milano, nello stesso giorno sarà anche a Varese. A seguire, il 6 novembre Fasma sarà alla Mondadori di Torino e il 7 novembre a Latina (ore 15.00) e Roma (ore 18.00). "Questo disco è me, la mia esigenza, la mia raccolta ...

La tracklist di Ego di Biondo - 10 canzoni dopo il singolo Vodka : al via L’instore tour : La tracklist di Ego di Biondo è ormai nota: il nuovo album del trapper romano verrà rilasciato il 2 novembre con Sony Music e conterrà 10 canzoni, tra le quali i singoli Vodka e Strip Club. La tracklist di Ego di Biondo si apre con Personal, seguita da Tokio Hotel e da FaceTime. La traccia numero 4 è l'ultimo singolo in rotazione radiofonica, Vodka. Lo seguono Notredame e Hey Shawty, Tardi e Strip Club. Le ultime due canzoni del disco sono ...

Le date delL’instore tour di Patty Pravo per il nuovo album live : Manca ancora poco per l’uscita del nuovo lavoro di Patty Pravo, la ragazza del Piper e artista inarrestabile che dagli anni sessanta continua a collezionare successi e a pubblicare album apprezzati dal pubblico e dalla stampa. Il 26 ottobre verrà pubblicato il nuovo album e ci sono già le date dell’instore tour di Patty Pravo che incontrerà i propri fan per un firmacopie. “Patty Pravo live” è il titolo del disco che uscirà il 26 ottobre su ...

Svelata la seconda parte delL’instore tour di Irama - tutte le date e come partecipare : È iniziato oggi l’instore Tour di Irama che è tornato in scena con il nuovo album GIOVANI. “Giovani, come chi sputa in faccia la verità. Giovani, come hi ama così forte da fottersene di tutto. Giovani, come chi grida fino a perdere la voce. Brindiamo ai giovani, come noi. Brindiamo a GIOVANI”, così lo ha presentato Irama sul suo profilo instagram a mezzanotte, e da oggi è partito il suo instore che ha inizio a Roma e prevede ben quindici ...

L’instore tour di Biondo per Ego parte il 2 novembre : tutti gli eventi firmacopie per il nuovo album : L'instore tour di Biondo inizia il 2 novembre dalla Mondadori di Piazza Duomo. Nel giorno dell'uscita del nuovo album di inediti, Ego, Biondo incontrerà i fan a Milano prima di spostarsi a Verona il 3 novembre e a Roma il 4 novembre. Il 5 novembre, il cantante sarà a Firenze, Galleria del Disco, e il 6 novembre a Viterbo. L'instore tour di Biondo continua il 9 novembre a Pescara e il 10 novembre a Teramo, il 16 novembre ad Ancona e il 17 a ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise Limited Edition a novembre e dicembre : tutte le date : L'instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise Limited Edition inizia a novembre per proseguire fino alla metà de mese di dicembre. Dal 2 novembre sarà disponibile la versione limitata del nuovo album di inediti del duo modenese che, ad ottobre, intraprenderà anche una nuova avventura televisiva: Benji e Fede saranno infatti i conduttori del Daily di X Factor 2018 da venerdì 19 ottobre e ogni giorno, su Sky Uno, si occuperanno di ...

