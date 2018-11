L' indice siderurgico a Piazza Affari si muove in territorio negativo | -1 | 51% | | rosso per

L'indice siderurgico a Piazza Affari in forte ribasso - -2 - 40% - : Si muove in territorio negativo l' indice italiano delle azioni siderurgiche a dispetto della cautela evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 34.711,63 ...

Andamento cauto per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +0 - 12% - : L' Indice italiano delle azioni siderurgiche si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l' indice EURO STOXX si mostra timidamente negativo. Il FTSE Italia Basic Materials ha ...

Seduta Euforica per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +2 - 59% - : Molto positiva la giornata per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , che non si discosta molto dal buon andamento dell' indice EURO STOXX e che guadagna il 2,59%, dopo la chiusura di ieri a ...

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 18% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha terminato la seduta a 34.

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 12% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la seduta a 34.

Segno meno per l'indice siderurgico a Piazza Affari - -0 - 75% - - rosso per SOL : Seduta in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , preannunciato dall'andamento debole dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la giornata a quota 37.824,...

Seduta molto negativa per l'indice siderurgico a Piazza Affari - -3 - 35% - - giornata da dimenticare per Tenaris : Rosso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 39.022,69 con una ...