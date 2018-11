Libia | successo o no? Intanto l' asse Italia-Russia funziona

Perché la conferenza sulla Libia di Conte non è stata un successo : Per le opposizioni, LeU e Pd in testa, la conferenza di Palermo è stata un sostanziale fallimento. "Alla fine la situazione è tornata al punto di partenza. È la cronaca di un flop annunciato. È stata solo un'inutile passerella in cui il governo italiano ha cercato di fare sfoggio di una serie di relazioni internazionali", ha denunciato il deputato Erasmo Palazzotto, durante una conferenza stampa alla Camera.Continua a leggere

Conte e Salamè : “Vertice sulla Libia un successo”. Ma la Turchia abbandona i lavori in protesta : «Voglio ringrazia l’Italia e il suo presidente del Consiglio per aver organizzato questa Conferenza, che è stata un successo». L’inviato Onu per la Libia Ghassam Salamè parlando durante la conferenza stampa finale a Palermo al fianco del premier Giuseppe Conte si dice entusiasta dei risultati. «Palermo resta una pietra miliare» del processo politic...

Libia - Conte e Salemé : successo al summit : 17.20 "Lasciamo Palermo portando con noi il sentimento di fiducia per aver dato una prospettiva di stabilizzazione della Libia" che aiuterà la gestione dei migranti.Così il premier Conte al termine della Cconferenza sulla Libia. Il rappresentante dell'Onu, Salamé, ha sostenuto che "la Conferenza nazionale, che pensiamo di fare all'inizio dell' anno" sarà "resa più facile dopo questo summit".E si è detto "tranquillo: i libi.verranno". ...

Libia - conclusa la Conferenza di Palermo. L’Onu : “È stata un successo” : La Conferenza sulla Libia tenutasi a Palermo, organizzata dal premier Giuseppe Conte in collaborazione con l'Onu, ha riunito i principali protagonisti dell'area mediterranea. Questa mattina si è tenuto a margine della Conferenza ufficiale un meeting che ha coinvolto il presidente Conte, il capo dell'esercito libico Haftar, il leader libico al Serraj e altri, ma ha escluso Turchia e Qatar. Per questo motivo, la Turchia poi non ha preso posto alla ...