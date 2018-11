Left Alive | scopriamo i tratti caratteristici della storia del gioco

Left Alive : annunciata la data di uscita occidentale : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che il nuovissimo sparatutto action survival Left Alive, sarà disponibile per PlayStation 4 e STEAM dal 5 marzo 2019. Creato dagli sviluppatori Toshifumi Nabeshima (direttore della serie di Armored Core), Yoji Shinkawa della KOJIMA PRODUCTIONS (character designer della serie di METAL GEAR) e Takayuki Yanase (mech designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise e Xenoblade Chronicles X), Left Alive narra una ...

Left Alive arriva il 5 Marzo 2019 : Annunciate le D1 e Mech Edition : Square Enix annuncia ufficialmente che Left Alive sarà disponibile in Europa e Nord America a partire dal 5 Marzo 2019 su PS4 (retail e digitale) e PC Steam, in tale occasione sono state svelate le D1 e Mech Edition. Left Alive arriva nel 2019 Day One Edition Gioco completo Survival Pack (DLC contenente munizioni, armature, bonus salute e granate) Mech Edition – 159 euro Left Alive Day One Edition Volk Action Figure disegnata ...

Left Alive : nuovo trailer e data d'uscita dal Tokyo Game Show 2018 : A sorpresa, Left Alive è stato tra i protagonisti della diretta PlayStation LineUp Tour che si è svolta nell'ambito del Tokyo Game Show 2018, durante la quale Square Enix ha mostrato un nuovo trailer del gioco che include più di qualche novità sulla produzione.Come riporta DualShockers infatti, alla fine del trailer apprendiamo che Left Alive ha finalmente una data di lancio, anche se relativa al solo mercato giapponese. Nel paese del Sol ...