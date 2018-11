Le mani delle mafie sul gioco online : 68 arresti : Sessantotto arresti e ottanta perquisizioni in tutta Italia, con sequestri per circa un miliardo di euro . E' questo l'esito di un'indagine svolta dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ...

Gioco online - le mani delle mafie sul mercato delle scommesse : 68 arresti tra Reggio Calabria - Catania e Bari : Avevano bisogno di “quelli che cliccano, che movimentano” i soldi facendoli transitare da un Paese all’altro senza lasciar traccia delle transazioni online, non di quelli che fanno “bam bam”, cioè di quelli che sparano. E così avevano puntato tutto sul Gioco online, impadronendosi – secondo la Direzione nazionale antimafia – del mercato delle scommesse. Tutte insieme: clan della ‘ndrangheta, famiglie ...

Germania - A Stoccarda si avvicina il blocco delle diesel Euro 5 : Alla fine, anche Stoccarda imporrà un divieto alle diesel Euro 5 entro il 2019, ultima città tedesca ad adeguarsi alle iniziative volte a ridurre l'inquinamento. Il Land del Baden-Württemberg si era appellato contro il blocco delle auto diesel nella capitale, il quale sarebbe dovuto scattare già dallinizio del 2018 in seguito alla decisione della giunta cittadina guidata dal sindaco ambientalista Fritz Kuhn: tuttavia, una nuova ...

Migranti - flash mob davanti al Viminale delle rete Restiamo umani : “Governo complice e colpevole dei naufragi di Stato” : flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non ...

Inizia domani la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso : Inizia domani, sabato 10 novembre, la 33ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso nel comune di Montalcino. Un ricco programma di eventi accoglierà i visitatori nei due week end centrali di novembre (10-11 e 17-18) che, oltre a poter acquistare il “Diamante Bianco” (i prezzi quest’anno sono particolarmente convenienti), troveranno degustazioni, mercatini di prodotti tipici, mostre d’arte, ...

Industria italiana in mani straniere - cresce il peso delle multinazionali : ROMA - In un momento caldissimo per l'Industria italiana, ceduta a stranieri, come nel caso della crisi di Pernigotti, l'Istat fotografa il quadro delle attività e il crescente peso delle ...

#iononsonocomeloro : sabato 10 in piazza delle Carceri liberi cittadini contro la disumanità : Prato, la manifestazione non parte da nessun partito, nessuna associazione ma da una privata cittadina che ha lanciato l'idea su Facebook ed ha trovato velocemente centinaia di adesioni

#JuliaRoberts spiega il motivo delle sue ascelle non depilate : ”Non avevo calcolato la lunghezza delle maniche” : È una diva con i piedi saldati a terra, bellissima ed elegante, un po’ fuori le righe, lontana dai cliché del jet-set internazionale. Julia Roberts è così: un’umile star holliwoodiana che da sempre rompe... L'articolo #JuliaRoberts spiega il motivo delle sue ascelle non depilate:”Non avevo calcolato la lunghezza delle maniche” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice : inchiesta su 200 romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

La truffa delle false residenze : 200 romani sotto inchiesta : false residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi «avvisi di conclusione delle indagini» per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Maltempo - domani i funerali delle 12 vittime in Sicilia. Si cerca medico disperso : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del Maltempo che ha flagellato l'Italia. Allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio ...

Luca Aresta - M5S - : LE NOSTRE FORZE - ARMATE DI ORGOGLIO E UmaniTA' Riflessioni a margine della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze ... : Con il 4 novembre 1918 l'unificazione territoriale, politica e istituzionale dell'Italia fu interamente realizzata. Simbolicamente, la Prima Guerra Mondiale rappresenta quindi un tassello dell'Unità ...

Coldiretti : «Bene l’assegnazione delle terre demaniali - ma a chi ha le competenze» : Siamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i migliori memeSiamo tutti contadini, i ...

"Stiamo andando verso la perdita dei valori umani. Mi chiedo come sia possibile costruire consenso sulla pelle delle persone più disperate" : "Chi ha più possibilità e più potere non è come me, che sono il sindaco di un piccolo comune. Gli strumenti che si hanno a disposizione sono diversi". Lo ha detto l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital in riferimento alla notizia della richiesta di archiviazione per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, avanzata dalla ...