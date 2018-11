Blastingnews

: Le Iene, cibi scaduti riciclati nella Gdo: la scomoda verità di Giulio Golia - elisacarriero86 : Le Iene, cibi scaduti riciclati nella Gdo: la scomoda verità di Giulio Golia - Diariodelweb : «Si fa ovunque, in ogni supermercato» raccontano i dipendenti anonimi alle Iene. Ecco cosa fanno con i cibi che man… - vincenzopagano : Le Iene e i cibi scaduti dei supermercati: un asterisco vi dice la verit%c3%a0 -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Nel corso dell'ultima puntata de Leè andato in onda il servizio diche ha portato alla luce una: spesso, nei supermercati e nei grandi punti vendita della Gdo la merce scaduta non vgettata, ma riutilizzata e rimessa in vendita. Gdo,riutilizzati per ridurre gli scarti Nel corso del servizioha affrontato il tema affermando che, in realtà, la pratica di riciclare la merce scaduta non è un caso isolato, ma, al contrario, è diffuso in vari negozi della Gdo. Lo dimostrano le varie confessioni dei dipendenti che hanno preferito mantenere nascosta la propria identità per non rischiare il posto di lavoro: dovunque lo scopo è quello di evitare gli sprechi. Dalle diverse testimonianze ciò che emerge è sconcertante: siamo abituati a vedere negli ultimi anni scaffali sempre pieni di merce, ma questo comporta che tanta sia anche la ...