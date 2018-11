Le Iene | ' carne scaduta nei supermercati | pesce e frutta riciclati per giorni'

Carne scaduta e rimessa in vendita nei supermercati : il servizio-scandalo delle 'Iene' : Possiamo veramente fidarci dei prodotti di genere alimentare esposti in vendita nei supermercati delle grandi catene di distribuzione italiana? Non del tutto. A rivelare quella che si configura come una vera è propria truffa è stato un servizio della nota trasmissione satirica 'Le Iene', andato in onda durante la puntata di ieri, martedì 13 novembre 2018, sulle reti Mediaset di Italia Uno. Il servizio I giornalisti di inchiesta del programma tv ...

Le Iene - contatori del gas : si può fare un test per verificarne il corretto funzionamento : Durante la puntata del 7 ottobre de Le Iene Matteo Viviani ha realizzato un servizio sui contatori del gas, smascherando quella che sembra essere una vera e propria truffa ai danni dei consumatori. Ad aiutarlo in questa operazione è stato un tecnico che attualmente lavora in un'azienda che gestisce il gas [VIDEO] in Italia. contatori del gas, la truffa spiegata da Le Iene Partiamo col dire che la truffa dei contatori del gas è relativa ai nuovi ...

Il festival della carne dei cani - Le Iene e Il Fatto mostrano l'assurda mattanza degli animali : Sono immagini drammatiche, orribili, difficili da guardare. Ma fanno nuova luce su una pratica terribile che, annualmente, indigna gran parte del mondo. E' la mattanza dei cani in atto a Yulin, in Cina, dove tutti gli anni migliaia di cani ma anche di gatti vengono macellati per poi essere mangiati. In questa località ubicata nel sud del Paese ...