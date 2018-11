Le 10 cose da sapere su Cristiano Ronaldo

Sei cose da sapere sull'acido ialuronico : L'acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo che serve a idratare e proteggere i tessuti: esso è in particolare responsabile della resistenza ed elasticità della nostra pelle. Questa particolare sostanza è impiegata non soltanto in ambito estetico (numerose creme specifiche sono a base di acido ialuronico), ma anche in ambito medico (sempre più spesso si assiste alla messa in commercio di integratori a base di ...

Le sei cose da sapere sull'acido ialuronico : L'acido ialuronico è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo che serve a idratare e proteggere i tessuti: esso è in particolare responsabile della resistenza ed elasticità della nostra pelle. Questa particolare sostanza è impiegata non soltanto in ambito estetico (numerose creme specifiche sono a base di acido ialuronico), ma anche in ambito medico (sempre più spesso si assiste alla messa in commercio di integratori a base di ...

Tim - le cose da sapere sulla cacciata di Genish : L'amministratore delegato di Telecom Italia è stato destituito dal consiglio di amministrazione. Colpa anche, ma non solo, dei conti non brillanti

cose da sapere in vista del Black Friday : Ogni quarto venerdì di novembre (il 23 quest'anno) molti negozi online fanno grossi sconti e promozioni: una lista dei principali siti che partecipano

Referendum Atac - 7 cose da sapere : Ci siamo. Si terrà oggi il Referendum sull' Atac , l'azienda di trasporti pubblici di Roma sul cui destino sono chiamati a esprimersi i cittadini romani. Il Referendum consultivo è stato promosso dai ...

Referendum Atac - 7 cose da sapere : AdnKronos, - Ci siamo. Si terrà oggi il Referendum sull'Atac, l'azienda di trasporti pubblici di Roma sul cui destino sono chiamati a esprimersi i cittadini romani. Il Referendum consultivo è stato ...

Apple Pencil 2 - tre cose da sapere sulla nuova “matita” : La scorsa settimana, durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro, Apple ha presentato anche l’accessorio che più si presta all’utilizzo di un iPad Pro, la versione aggiornata di Apple Pencil. Come abbiamo già avuto leggi di più...

Cinque cose che dovreste sapere sulla "carovana migrante" : Abbiamo condotto delle ricerche sui migranti in Centro America, Messico, Stati Uniti e in altre parti del mondo; alcuni di noi hanno camminato con loro durante le carovane. Abbiamo lavorato con ...

7 cose da sapere sul referendum Atac dell'11 novembre : Il referendum consultivo è alle porte, ecco alcune cose da sapere per un voto responsabile. Il quorum è fissato al 33% degli aventi diritto al voto

7 cose da sapere sul referendum Atac dell’11 novembre : (Foto: wikipedia.org) Domenica 11 novembre i cittadini di Roma saranno chiamati a rispondere a 2 quesiti del referendum per dire la loro sul futuro di Atac, l’azienda di trasporto pubblico capitolino, fonte di disservizi senza fine, di scioperi a pioggia e di costi che, negli ultimi 9 anni, hanno raggiunto 7 miliardi di euro. Il referendum è stato lanciato dai Radicali italiani ed è di tipo consultivo, è quindi la raccolta di un parere non ...

5 cose da sapere sullo spettacolo teatrale su Kobane Calling di Zerocalcare : Le foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareAdattare un libro per il teatro è sicuramente possibile, ma è possibile anche portare a teatro ...

Colpo di scena coi problemi al display per Huawei Mate 20 Pro : 3 cose da sapere : L'esordio sul mercato del nuovo Huawei Mate 20 Pro è stato estremamente interessante, anche qui in Italia. Da un lato vendite e preordini che sono andati evidentemente oltre le aspettative del pubblico, dall'altro l'immediato rilascio di un aggiornamento con cui il produttore ha voluto dare subito un chiaro segnale agli utenti, come avrete notato da un nostro recente articolo. Allo stesso tempo, però, oggi 3 novembre occorre fare i conti con ...

L’Amica Geniale arriva su Rai1 : 10 cose da sapere sulla serie tv tratta dal romanzo best seller della misteriosa Elena Ferrante : Ancora poche ore e il romanzo L’Amica Geniale prenderà vita in televisione. Per i fan che non hanno visto i primi due episodi al Festival di Venezia o nella preview di tre giorni nelle sale cinematografiche italiane, l’attesa è finita. Le otto puntate dirette da Saverio Costanzo, tratte dal best seller di Elena Ferrante, andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 6 novembre, quando saranno trasmessi i primi due episodi. Per i ...

Halloween - 31 cose da sapere sulla notte del 31 ottobre : LA DATAI CELTISAMHAINLA CHIESA CONTRO MARTIN LUTEROIL COSTUMEDOLCETTO O SCHERZETTOTRICK OR TREATLE MASCHEREPAURA DEL CLOWN?CONTEA DI MEATHTUTTE LE STRADE PORTANO A ROMABENEFICENZAMUMMINGL'AMORE SI TROVA A HalloweenRAGAMUFFIN DAYDRAG QUEEN HalloweenHalloween E DISABILIC’È CHI DICE È UNA STREGAJACK-O’-LANTERNZUCCAHalloween GALLESEI COLORI DI HalloweenLA TORTA DI HalloweenCARAMELLE AVVELENATENIENTE COLTELLI AD Halloween IN GERMANIABEEME, IL MIT PER ...