Lasciando il lavoro entro fine 2018 si otterranno assegni pensionistici più alti

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Nelle ultime settimane sulle pensioni e più precisamente su quota 100 si è fatto un gran parlare di penalizzazioni di assegno per coloro che lasceranno ilnel 2019. La nuova misura che il governo sta per varare con un decreto a parte ma collegato alla legge di Bilancio non ha penalizzazioni insite nella normativa di applicazione della misura. È anche vero però che i lavoratori dovranno fare i conti con le inevitabili riduzioni di assegno provenienti da una uscita dalanticipata rispetto ai requisiti previdenziali normali, quelli della riforma Fornero. Meno contributi versati significa pensione per forza di cose più bassa. A questo va aggiunto che il coefficiente di trasformazione dei contributi in pensioni, sarà tanto più basso quanti sono gli anni di anticipo di pensione. Inoltre, questi coefficienti verranno adeguati nel 2019 ai nuovi dati sulla vita media degli ...