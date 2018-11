L' accordo sulla Brexit e la terza vita di Theresa May

Fumata bianca a Bruxelles - trovato l'accordo sulla Brexit - : Accordo tecnico, ma non ancora politico. Il documento ora deve passare al vaglio dei ministri del governo di Theresa May.

Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e l'Ue : È stato Raggiunto un "accordo tecnico" sulla Brexit tra Londra e Bruxelles. Lo riferiscono i media britannici. Gli ambasciatori dei Paesi Ue si riuniranno mercoledì per studiare il testo, che è stato inviato a Londra, dove nel pomeriggio di domani si riunirà il governo guidato da Theresa May.Lo rende noto la Bbc, confermando la notizia della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ...

Londra frena sulla vicinanza dell'accordo sulla Brexit con Bruxelles - : In un'intervista con Sputnik la portavoce del governo britannico del premier Theresa May ha invitato ad essere prudenti riguardo le voci sull'accordo per la Brexit con l'Unione Europea. In particolare,...

accordo Lega-M5S sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 - penalisti in sciopero : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

accordo Lega-M5S sulla prescrizione : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

accordo Lega-M5S sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 e i penalisti scioperano : Salvini: “In vigore dal 2020”. L’emendamento non era ancora stato approvato dai parlamentari e il ministro Bonafede era già in diretta Facebook ad annunciarlo cantando vittoria. Ira delle opposizioni. Forza Italia: “Umiliano il Parlamento”,

In cosa consiste l'accordo tra M5s e Lega sulla prescrizione : Dopo giorni di tensioni, raggiunto l'accordo tra M5s e Lega sulla riforma della prescrizione. L'intesa, trovata dopo poco più di mezz'ora di vertice a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, prevede sostanzialmente il 'congelamento', per un anno dalla sua approvazione, dell'entrata in vigore dell'emendamento ...

Di Maio : “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” : prescrizione, Di Maio: “Senza accordo salta il contratto di governo” “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il contratto di governo”. A lanciare l’avvertimento è il vicepremier Luigi di Maio. “La prescrizione – ricorda all’alleato Matteo Salvini – è nel contratto e va fatta”. E sulla misura, aggiunge, si deve chiudere votandola dentro il ddl Anticorruzione in aula alla ...

Il governo ha trovato un accordo sulla prescrizione : L'emendamento per introdurre il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non sarà ritirato, ma la riforma entrerà in vigore solo nel 2020

Di Maio e Salvini trovano l'accordo sulla riforma della prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. "accordo sulla prescrizione o salta tutto" : La riforma della prescrizione è un provvedimento vitale per i 5 stelle, farla saltare rischia di compromettere l'intera esperienza di Governo. Luigi Di Maio scalda la riunione prevista di prima mattina a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Matteo Salvini imponendo un aut aut all'alleato di Governo."O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto di governo" afferma vicepremier M5S in una intervista in apertura di prima pagina al ...

Alitalia - Usb : 'Nessuno accordo sulla cassa integrazione' : Niente accordo tra l'Alitalia e il sindacato Usb. L'unione sindacale di base, infatti, conferma il mancato accordo riguardo la procedura di proroga fino al 23 marzo prossimo della Cigs per Alitalia ...

Di Maio : sulla riforma della prescrizione raggiungeremo un accordo : Roma, 7 nov., askanews, - Sullo stop alla prescrizione "raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - più vicino l’accordo sulla custodia dei figli? : Angelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetAngelina Jolie coi figli a Los Angeles sul red carpetL’anniversario dei due anni è stato lo scorso 20 settembre. Dall’annuncio choc ...