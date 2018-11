La vita dei Neanderthal era meno violenta del previsto

Wall Street Anni 80 torna in vita ne 'Il gioco dei bugiardi' : Se "La grande scommessa" è la cronaca della tragedia finanziaria del 2008, "Il gioco dei bugiardi" riporta il calendario a metà Anni Ottanta, quando "la strada più famosa della finanza internazionale ...

Dall’amore per Morata alla nascita dei gemelli - Alice Campello e la sua vita perfetta : “la cosa più bella è…” : Alice Campello parla dell’amore per suo marito Alvaro Morata e per i suoi due figli: la 23enne confessa le sensazioni vissute il giorno del parto Alice Campello rilascia un’intervista in cui parla degli attimi più emozionanti della sua vita. Dal matrimonio con Alvaro Morata alla nascita dei due figli, Alessandro e Leonardo. La 23enne ha una vita diversa dalle sue coetanee, essendo diventata mamma così presto ed ammette: “odio ...

Si è tolta la vita a 36 anni la poliziotta che lottava contro i suicidi dei colleghi : Maggy Biskupsky in Francia era molto conosciuta: mettendoci la faccia, si batteva contro l'odio per le forze dell'ordine e...

Taglio dei vitalizi all'Ars - iter avviato : per i 5Stelle giornata storica : "Oggi e' una giornata storica per l'Ars":, commentano cosi' i deputati 5 stelle, componenti dell'ufficio di presidenza di Palazzo dei Normanni, Giancarlo Cancelleri, Salvatore Siragusa e Stefano Zito, ...

Al via il tour dei Maneskin dal Mamamia di Senigallia - scaletta e video della data zero per Il ballo della vita : Il tour dei Maneskin è partito dal Mamamia di Senigallia. I ragazzi di Damiano David hanno finalmente mollato gli ormeggi per i prossimi live che terranno a supporto di Il ballo della vita, che hanno rilasciato il 26 ottobre scorso dopo il successo di Torna a casa. Il nuovo corso artistico dei Maneskin è partito ufficialmente dalle Marche, portando sul palco alcuni dei brani già eseguiti nei live ma anche quelli di Il ballo della vita, che ...

Fuggono per evitare il posto di blocco dei carabinieri - morti in un incidente due 19enni : Tragedia nel Bolognese alle 4.30 del mattino quando una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell'Industria a San Giorgio di Piano, nel ...

Cresce il cyberbullismo : comportamenti a rischio e stili di vita dei giovani toscani : Registrano un aumento anche i ragazzi che scelgono di seguire uno specifico regime alimentare al fine di perdere peso o per motivazioni legate allo sport praticato. In aumento anche la forma di ...

Definita la dieta che aiuta a perdere peso ed evita il recupero dei chili persi - : La dieta mediterranea ipocalorica contribuisce alla perdita di peso e riduce significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari nei pazienti in sovrappeso o con problemi di metabolismo.Sono giunti a questa conclusione i ricercatori dell'università spagnola Rovira i Virgili, riferisce MedicalXpress.Nonostante le diete a basso contenuto di grassi e carboidrati siano considerate efficaci in termini di perdita di peso e riduzione ...

Giro di vite dei Carabinieri Forestali sulle attività di caccia illecite. Scattano sequestri e denunce : Denunciate tre persone e sequestrati fucili, munizioni, dispositivi di richiamo acustico e la cacciagione abbattuta in varie zone del territorio salentino.

Yemen : 150 morti a Hodeidah - a rischio vita bimbi in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Registrata l’attività dei neuroni in stati vegetativi : Un gruppo di scienziati italiani è riuscito a registrare l’attività elettrica di singoli neuroni nei pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza, “con una risoluzione spaziale e temporale mai ottenuta prima” in questi malati, grazie a microelettrodi impiantati in due regioni del cervello (talamo e corteccia) durante interventi di stimolazione profonda. I risultati sono pubblicati su ‘Plos One’ e secondo gli ...

"Hai saputo la novità?" - in una telefonata tra Carabinieri la prova dei falsi sulla morte di Cucchi : Una lunga telefonata il maresciallo Massimiliano Colombo Labriola, comandante della stazione dei Carabinieri di Tor Sapienza, che ha appena scoperto di essere indagato per falso ideologico e materiale per il caso Cucchi, e l'appuntato Gianluca Colicchio. I due, nell'intercettazione diffusa alla vigilia di un'altra udienza del processo bis per la morte del geometra romano, parlano dei falsi prodotti pochi giorni prima che Stefano morisse. Colombo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : il russo Artem Okulov si laurea Campione del Mondo dei -89 kg dopo un gran duello con Davitadze e Khadasevich : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) è andata in archivio con lo svolgimento del gruppo A dei -89 kg maschili. Il russo Artem Okulov l’ha spuntata dopo un duello tiratissimo ed equilibrato sino all’ultimo Sollevamento con il bielorusso Pavel Khadasevich ed il georgiano Revaz Davitadze. Okulov non è stato brillante nello strappo, infatti ha chiuso la ...

Genova - protesta dei portuali : “Lavoriamo con allerta meteo rischiando la vita. Operazioni devono essere sospese” : “Siamo tutti teste calde”, così il Collettivo Autonomo dei lavoratori portuali di Genova risponde al principale terminalista del porto, Aldo Spinelli, che nei giorni scorsi ha negato di aver fatto lavorare i suoi dipendenti in condizioni di pericolo o mancanza di sicurezza durante l’allerta rossa della scorsa settimana, quand’era arrivato a definire “testa calda” il lavoratore ritenuto “colpevole” di aver contattato i sindacati e ...