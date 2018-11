La versione PC di Fighting EX Layer ha una data d' uscita

eurogamer

(Di mercoledì 14 novembre 2018)EX, il picchiaduro sviluppato e pubblicato da Arika uscito a giugno su PS4, si appresta ora ad affrontare una release su PC via Steam che ha ora una, fissata per il prossimo 30 novembre.Il gioco sarà offerto con uno sconto del 25% a 29,99€ per tutta la settimana del lancio, salvo poi tornare al prezzo standard di 39,99€ una volta conclusa l'iniziativa. In occasione dell'dellaPC,EXsu PS4 riceverà l'importante aggiornamento 1.1.1 disponibile anch'esso il 30 novembre.Che ne pensate dell'arrivo diEXsu PS4? Coglierete l'occasione per acquistarlo in sconto?Read more…