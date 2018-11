La tosse può essere sintomo di altre malattie | ecco i rimedi | come riconoscerla e quando

meteoweb.eu

: nell'aria, viaggia con le correnti. E la tosse arriva a 80km/h e con un solo colpo può arrivare a riempire d'aria u… - giulygi : nell'aria, viaggia con le correnti. E la tosse arriva a 80km/h e con un solo colpo può arrivare a riempire d'aria u… - gsava3 : RT @Monica_Torriani: Il #miele può essere un ottimo #rimedio per la #tosse. Ma se devi #curare un #bambino piccolo, chiedi #consiglio al tu… - Monica_Torriani : Il #miele può essere un ottimo #rimedio per la #tosse. Ma se devi #curare un #bambino piccolo, chiedi #consiglio al… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Una guida per riconoscere i diversi tipi di, da quella acuta a quella cronica, con le eventuali patologie ad essa collegate, i farmaci e le pratiche più utili per curarle. E’ quella messa a punto dagli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e contenuta nel nuovo numero del magazine digitale ‘A Scuola di Salute’, realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente e diretto dal prof. Alberto Ugazio. Lanon è una malattia, ma un riflesso protettivo che serve a ripulire le vie aeree dalle secrezioni o da materiale inalato in modo involontario. Il suo ripetersi comporta ansia, disturbi del sonno, stanchezza e scarsa capacità di concentrazione durante il giorno. Puòacuta o cronica. La prima si risolve entro tre settimane ed è causata da una continua esposizione ai microbi, in particolare nei bambini tra i 2 e i 4 anni. Episodi di ...