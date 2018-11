La sfida di Trump all' Arabia Saudita manda a picco il petrolio | perso il 7%

Macron sfida Trump a Parigi : 'Il nazionalismo è un demone' : Questa speranza si chiama Onu, che garantisce lo spirito di cooperazione per difendere il bene comune del mondo'. Una chiara sfida ai sovranismi, che sperano di conquistare l'Europa nelle elezioni di ...

Usa 2020 - ex ceo Starbucks sfida Trump : ANSA, - WASHINGTON, 10 NOV - L'ex numero uno di Starbucks, Howard Schultz, in vista dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali del 2020 sta pensando seriamente di correre per la Casa ...

Michelle Obama tra libri e attacchi Così si prepara a sfidare Trump : A volte ritornano e non mollano. Michelle Obama, la moglie di Barack, dà segni di inquietudine elettorale ed ambiziosa e megalomane com’è c’è da immaginare che stia scaldando i motori. Segui su affaritaliani.it

Verso il Midterm - Christine Hallquist la trans che sfida Trump : Dopo l’intervista ad Alessandra Biaggi , e il ritratto di Alexandria Ocasio-Cortez, continua lo speciale di Vanity Fair.it dedicato alle protagoniste delle Midterm del prossimo 6 novembre, le elezioni di metà mandato che si tengono ogni quattro anni negli Stati Uniti per rinnovare il Congresso. Tornata particolare, questa del 2018, in cui a candidarsi saranno ben 235 donne. Tra loro, ci saranno Ayanna Pressley, che potrebbe diventare la prima ...

Le elezioni di mid term contano poco : il vero obiettivo di Donald Trump è la sfida alla Cina : La Ue stessa che altro è, in fondo, se non un altro odiato organismo sovranazionale? Nel mondo globalizzato in cui tutto si tiene, ecco allora che trova un minimo di sostanza il "quasi" dell'...

Le elezioni di mid term contano poco : il vero obiettivo di Donald Trump è la sfida alla Cina : Anche in caso di sconfitta in questa tornata elettorale, il presidente Usa continuerà con la sua agenda. Che prevede lo scontro con le istituzioni sovranazionali e il gigante orientale La mission impossible di Beto O’Rourke, l'uomo che vuole sconfiggere Donald Trump "

Migliaia di migranti sfidano Trump e marciano verso gli Stati Uniti : È arrivata in Messico la lunga colonna di migranti partita dall'Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. Durante il...

La sfida di Trump a Putin sugli armamenti : l’America uscirà dall’intesa sul nucleare : L’amministrazione Trump si prepara ad abbandonare il trattato firmato da Reagan e Gorbaciov per vietare i missili nucleari a raggio breve e intermedio. La mossa viene giustificata dal fatto che Mosca sta violando l’accordo, e la Cina ne approfitta per guadagnare terreno strategico rispetto agli Usa. L’effetto però rischia di essere una corsa al ria...

Fed sfida Trump : 'avanti con il rialzo dei tassi' : ...25%, da cui emerge la volontà della banca centrale americana di proseguire sulla strada degli aumenti graduali dei tassi di interesse, in linea con l'espansione economia. Parole che rischiano di non ...

Fed sfida Trump - minute : per Fomc necessari altri rialzi tassi : Rese note le minute relative all'ultimo meeting del Fomc - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - dello scorso 26 settembre, quando i tassi di interesse Usa sono stati alzati per la ...

India sfida sanzioni Trump : 'continueremo a comprare petrolio dall'Iran' : Gli Stati Uniti hanno chiesto, martedì 26 giugno, che i Paesi di tutto il mondo smettano di acquistare petrolio iraniano entro il 4 novembre o si preparino ad affrontare le sanzioni economiche ...

Ambiente e sostenibilità - il Nobel per l’Economia sfida Trump : Quale è il nostro comportamento che più crea danno? In casa e nei viaggi?Nel meteo?A tavola?Come spieghiamo i cambiamenti del clima? Perché non è bello che il tempo sia sempre bello?Servono gli accordi internazionali?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Migrazioni e cambiamenti climatici, come ...