La rete unica Tim-Open Fiber? Raggiunti i 3 4 delle abitazioni

Quanto può costare il piano della rete unica Tim-Open Fiber : fibra ottica Il progetto di una società unica delle rete in Italia scriverà il futuro di Tim. Dal governo, portavoce il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai due azionisti che tirano le fila della compagnia di telecomunicazioni, la francese Vivendi (23,9% delle quote) e il fondo speculativo statunitense Elliott (8,8%), tutti guardano allo scorporo. L’ipotesi che ormai ha preso quota è di fondere la rete di Tim con quella di Open ...

Protagonisti della parabola flop di Tim e l'involuzione della rete unica : Roma. Sfiduciato l'amministratore delegato Amos Genish " definitosi vittima di "un putsch in stile sovietico" " gli attuali controllori di Tim " considerati vicini al governo e ai suoi piani di rete ...

Protagonisti della parabola flop di Tim e l’involuzione della rete unica : Roma. Sfiduciato l’amministratore delegato Amos Genish – definitosi vittima di “un putsch in stile sovietico” – gli attuali controllori di Tim – considerati vicini al governo e ai suoi piani di rete unica nazionale in fibra ultra-veloce – potrebbero trovarsi tra capo e collo il più classico dei boom

Telecom - la cacciata di Genish salva il piano per la “rete unica”. Ma non scioglie il nodo debito e dipendenti di Tim : Il consiglio di Tim mette alla porta l’amministratore delegato Amos Genish, diffida il socio Vivendi dal diffondere informazioni false e indirettamente riapre il dossier di separazione dell’infrastruttura di rete dai servizi di telefonia. Entra così nel vivo lo spezzatino dell’ex Telecom che prevede anche la cessione delle torri di Persidera e dell’azienda dei cavi sottomarini Sparkle. Tutto questo proprio mentre il ...

Tim - l'esperto di tlc Stefano Quintarelli : "Il piano per la rete unica? Fallito da 12 anni. Per Luigi Di Maio la strada è accidentata" : Una società unica per Internet e la banda larga è l'obiettivo, annunciato in tv, di Luigi Di Maio e dei 5 Stelle. Come? Attraverso la fusione tra Tim e Open Fiber. Matrimonio, però, tutt'altro che facile perché il nuovo assetto comporterebbe la perdita del controllo della rete da parte dell'operatore telefonico. Intanto il primo ostacolo - l'amministratore delegato Amos Genish - è stato rimosso, ma il progetto ...

Una rete unica per fregarvi tutti : L’idea di avere internet “libero e gratuito per diritto di nascita in tutta Italia” è stato un cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle. Tuttavia non solo in una metropoli come Roma, il sindaco Virginia Raggi, in due anni e mezzo di mandato, non ha ancora dotato di wi-fi-dalla-culla-alla-tomba i

Tim apre alla rete unica ma solo con il controllo : Roma, 12 nov., askanews, - Sì alla Rete unica ma solo se Tim ne manterrà il controllo. La duplicazione di investimenti è infatti antieconomica, riconosce il gruppo di Corso Italia e quindi ben venga ...

Telecom-Open Fiber - Governo vuole fusione per rete unica/ Di Maio - "dossier Tim da chiudere entro l'anno" - IlSussidiario.net : fusione Telecom-Open Fiber, Governo punta sulla rete unica: Di Maio, 'dossier su Tim da chiudere entro l'anno, nessun posto di lavoro a rischio'

TIM in spolvero : tanti vantaggi con rete unica. Broker bullish : L'AD Genish è favorevole ad un singolo network di rete A far scattare la corsa all'acquisto sul titolo sono le indicazioni che arrivano dal mondo politico relativamente all'intenzione del Governo di ...

Una rete unica - spinta alle nozze Tim-Open Fiber entro fine anno : Fibra ottica (Pixabay) Potrebbe esserci una svolta entro l’anno nel settore delle telecomunicazioni italiane. La chiusura delle trattative per un’integrazione tra Tim e Open Fiber sulla gestione di un’unica rete di banda ultralarga sembra più vicina dopo che il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha confermato la volontà del governo a collaborare per concludere gli accordi entro la fine del 2018. Per risolvere la ...

TIM - AD Genish favorevole a rete unica ma avverte "mantenendo controllo" : L'Amministratore Delegato di Telecom Italia , TIM, Amos Genish esprime parere "favorevole" alla possibilità di una rete unica collaborando con Open Fiber , ma avverte che il Gruppo tlc da lui guidato ...

Tim - Governo in campo per la rete unica. Di Maio : chiudere entro l’anno : Il Governo non può intervenire direttamente su Telecom - dal momento che si tratta di una società privatizzata - ma sa che ci sono 22mila posti a rischio. E c’è preoccupazione che l’incumbent, con una capitalizzazione di Borsa delle ordinarie scesa sotto gli 8 miliardi, possa diventare facile preda di appetiti esteri: il timore è che si allunghi su Tim l’ombra di Orange (l’azionista di riferimento dell’ex ...

TIM - Governo scende in campo per la rete unica. Titolo corre in Borsa : Il Titolo Telecom Italia , si conferma capofila tra le blue chips di Piazza Affari e mostra un rialzo di oltre 4 punti percentuali, a 0,5398 euro, dopo aver raggiunto il massimo intraday 0,549 euro. A ...