La rabbia delle brigate e delle tribù | “La Libia non si aggiusta con i summit” 

Maltempo : rabbia dei parenti ai funerali delle vittime di Casteldaccia - "lo Stato assente" : rabbia contro lo Stato ai funerali dei 9 morti nella villetta di Casteldaccia sommersa dalla piena di un torrente. "Non c'era nessun del governo nazionale. Siamo stati abbandonati come sempre, la Sicilia abbandonata dallo Stato", ha detto all'AGI Marinella Arena, la cugina di Giuseppe Giordano, sopravvissuto alla tragedia in cui ha perso moglie, due figli di uno e 15 anni, i genitori e i nonni. Alle esequie ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le dichiarazioni delle azzurre. Marta Bassino : “Arrabbiata - ma guardo avanti” - Lara Della Mea : “L’esordio è una grande emozione” : A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ...

rabbia e commozione ai funerali delle vittime dell'alluvione in Calabria : Un lungo, toccante e struggente applauso all'inizio, un lungo, toccante e struggente applauso alla fine. L'addio a Stefania Signore , 30 anni, e ai suoi figlioletti Christian , 7 anni, e Nicolò Frijia ...

Basket - Meo Sacchetti accusa : “Alcuni giocatori usavano il cellulare nell’intervallo delle partite - mi sono arrabbiato molto” : La prima finestra della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 si è chiusa con due fondamentali vittorie dell’Italia ai danni di Polonia e Ungheria che hanno avvicinato gli azzurri ad un pass iridato che manca dal 2006. Il c.t. Meo Sacchetti non ha digerito però alcuni comportamenti dei propri giocatori, accusati di eccessivo utilizzo dei social network durante il seminario organizzato da Ussi e Fip all’Acqua Acetosa ...

La rabbia delle sfilate di Milano : diamo fastidio perché siamo bravi : Una sequela di smentite e di «no comment». Ecco le risposte del mondo della moda milanese, italiano e non solo, perché l’inchiesta del New York Times sfiora anche il colosso francese Lvmh, che in Italia controlla Fendi, oltre che Bulgari e Loro Piana. Ieri sera alla festa di Emporio Armani, nell’hangar di Linate, modelle e «influencer» non si sono ...

Beffa olimpica - la rabbia delle imprese : "Il Comune ha sbagliato fin dall'inizio" : Le notizie corrono veloci. E quelle cattive, di più. Anche così, è stato necessario qualche tempo perchè il mondo economico-produttivo si riprendesse dalla tegola, di proporzioni colossali, caduta su un'intera città: fiduciosa, nonostante l'avvio in salita e le curve del percorso, di portare a casa la ...