La Presidente della Commissione Diritti Umani è a favore di ruspe e ronde contro rom e

Stefania Pucciarelli - la leghista dei forni e delle ruspe - eletta Presidente della Commissione diritti umani : Pochi giorni fa aveva elogiato l'intervento delle ruspe per sgomberare un campo rom. Nel 2017, invece, aveva messo un mi piace a un commento - postato sulla sua pagina Facebook - in cui si leggeva "vogliono la casa popolare, un forno gli darei". Quel like dopo fu tolto ma le valse una querela. Oggi, 14 novembre, la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani.La Lega ...

Morra - M5S - eletto Presidente della Commissione Antimafia : Vicepresidenti della Commissione Antimafia sono stati eletti Christian Solinas, Lega-Psd'Az, e Jole Santelli, FI, dagli impresentabili allo sport 01 agosto 2018 Ritorna l'Antimafia, ecco i 50 anni di ...

Morra - M5s - eletto Presidente della Commissione Antimafia : Il senatore Nicola Morra , M5s, è stato eletto presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Morra ha ottenuto 30 voti, contro i 13 andati al senatore Pietro Grasso , LeU, .

Trump contro Macron su Twitter : il nazionalismo della Francia e il basso tasso di gradimento del Presidente - : "Non c'è Paese più nazionalista" scrive il presidente statunitense in uno dei tanti tweet rivolti al presidente transalpino in cui fa anche riferimento alle guerre mondiali. Fonti dell'Eliseo: "Sono ...

Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer si è dimesso da Presidente della CSU : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer si è dimesso da presidente della Unione Cristiano-Sociale (CSU), il partito conservatore bavarese storico alleato della CDU di Angela Merkel. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi da alcuni giornali tedeschi, Seehofer non si

Concorso DS 2011 - Confintesa si appella al Presidente della Repubblica chiedendo un intervento d’urgenza : “Con grande amarezza abbiamo appreso la notizia del rinvio della decisione della Corte Costituzionale, fissata per il 20 novembre prossimo, che doveva esprimersi in merito alla procedura che, nel 2015, ha sanato il contenzioso sul Concorso Dirigenti Scolastici, relativamente al 2004 e 2006, mentre parzialmente quello del 2011, tra cui risulta anche sanato l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione; autorizzando, così negli ultimi due anni, ...

Centenario Governo Nitti. Intervento del Presidente della Fondazione Nitti : E altre personalità di spicco della politica, dell'economia, della società civile e della cultura. Senza dimenticare la presenza degli eredi della famiglia Nitti, un ceppo cosmopolita, visto che in ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Leicester - l'abbraccio della città al Presidente Vichai. FOTO : Il Leicester gioca per la prima volta al King Power Stadium, contro il Burnley, dopo la scomparsa del presidente Vichai. Tutta la città - non soltanto i tifosi, ma anche semplici appassionati o ...

Sarà lui il prossimo Presidente della Commissione Europea? : Manfred Weber Sarà il candidato presidente del Partito Popolare Europeo: è vicino sia a Merkel sia a Orbán, e qualcuno teme possa spostare a destra il partito

Autostrade : il Presidente della commissione Trasporti propone di alzare i limiti a 150 km/h : Per il leghista Morelli il vero problema relativo alla sicurezza stradale non sono i limiti di velocità ma la distrazione al volante Il leghista Alessandro Morelli, l presidente della commissione Trasporti della Camera, ha dichiarato di voler presentare una proposta relativa all’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada da 130 a 150 km/h. Secondo il politico leghista, la sicurezza sui tratti autostradali non è minacciata da ...

Li Keqiang incontra il Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri della Repubblica di Cuba : ... aggiungendo che Beijing intende impegnarsi insieme alla controparte Cubana per continuare a valorizzare tale amicizia tradizionale, consolidando la fiducia politica reciproca, approfondendo la ...

Mondiali di padel - flop inatteso. Carraro eletto Presidente della FIP : Ma la notizia più importante, che deve far sorridere tutto lo sport italiano, viene fuori dalle elezioni per la presidenza della FIP. Luigi Carraro, figlio di Franco, dirigente sportivo di lungo ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come nuovo Presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...