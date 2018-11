La Polizia di Dubai potrebbe presto utilizzare moto volanti

wired

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ledelladiroprendere alla lettera il proprio nome, e incominciare ad alzarsi da terra per sorvegliare le strade anche dall’alto. La Cnn, in diretta da un campo sportivo della metropoli araba, ha infatti ripreso i primissimi agenti impegnati nelle sessioni di training per imparare a pilotare gli S3 2019 Hoverbike di Hoversurf, futuristici veicoli a decollo e atterraggio verticali (i cosiddetti eVtol) cheroentrare in dotazione alle forze dell’ordine di. Ognuno di questi gioiellini dei cieli pesa circa 115 chilogrammi, ed è dotato di quattro eliche che consentono di alzarsi fino a 5 metri dal suolo. La velocità massima che si può raggiungere sfiora i 100 chilometri orari, anche se al momento l’autonomia resta un problema: se in modalità drone questo Hoverbike può spostarsi per un massimo di 40 minuti, se viene ...