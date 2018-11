La manovra italiana scatena i falchi Ue | Austria e Olanda chiedono la procedura

manovra italiana sotto attacco : L'impatto è evidente anche nella disponibilità di finanziamenti e nel costo del credito per l'economia reale, che sta iniziando a danneggiare gli investimenti'. Oggi sono arrivate anche le prime ...

manovra - Tria : 'Il tasso di crescita non si negozia'. Stasera la risposta italiana all'Ue : ' Il tasso di crescita non si negozia ', puntualizza il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. 'Le previsioni di crescita sono infatti il risultato di valutazione squisitamente tecnica. Per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro ...

manovra - il governo alle prese con esame Ue. Istat : 'L'economia italiana va al rallentatore' : La stagnazione della nostra economia continua, complicando così il lavoro dell'Esecutivo alle prese con la legge di bilancio in discussione al Parlamento e sotto accusa da Bruxelles -

Tria ha detto a Bruxelles che la manovra italiana non cambierà : 'La manovra del governo non cambia'. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria consegna questo messaggio alla riunione dell'Eurogruppo che affronta il 'caso Italia' mentre sul nostro paese pende la probabilità sempre più concreta di una procedura di ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

All'Eurogruppo lo spettro di un revival della Lega anseatica contro la manovra italiana : All'Eurogruppo, la riunione dei 19 ministri dell'Economia dei paesi che aderiscono all'euro in agenda oggi e domani a Bruxelles , aleggia lo spettro di una riedizione della 'Lega anseatica', in salsa anti italiana. Nota come Hansa, termine germanico ...

Bruxelles - la manovra italiana all'esame dell'Eurogruppo - : Il ministro Tria al vertice in cui si discute sulla legge di bilancio italiana. Moscovici: "Sanzioni sono soluzione peggiore. Agire nelle regole". Centeno: "Nessuna decisione oggi". Francia e Olanda ...

Eurogruppo di fuoco : nuovo duello sulla manovra italiana : Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Mi aspetto da un Commissario europeo che sia molto cauto nelle valutazioni che hanno una chiara incidenza e una chiara coloritura politica", "le ...

Ue - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole alla manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Altro che sanzioni : secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà alla manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...

SPILLO/ Dalla teoria alla pratica - la 'fregatura' della manovra italiana : La manovra contiene un'importante scommessa sulla crescita. Che sembra funzionare però sulla carta. Nel concreto le cose possono andare diversamente.

La manovra italiana è un ordigno contro le libertà dell'Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l'altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista ...

