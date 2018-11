La lettera di Tria all' Ue

Italia : Tria invia a Ue lettera su manovra e debito - nuovo DPB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tria invia a Ue lettera su manovra : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio , DPB, 2019 insieme a una lettera ...

Tria invia a Ue lettera su manovra e debito e il nuovo DPB : "2 - 4% deficit - limite invalicabile" : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Ministro Tria invia lettera Ue sulla Manovra e debito - nuovo Dpb : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ...

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Manovra - nuova lettera Ue all'Italia. Tria vola a Berlino da Scholz : Se non è un ultimatum, poco ci manca. E non è una novità. Nel giorno in cui l'Istat certifica la "crescita zero" del nostro Paese , primo stop dopo tre anni di espansione,, la Commissione europea ...

Manovra - la lettera dalla Commissione Ue a Tria : 'Debito non cala - manovra incompatibile' : È quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione europea al Ministero dell'Economia in cui chiede di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevantì che possano giustificare un ...

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott., askanews, - 'La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali'. Lo ha affermato il ministro dell'...

Tria : "La lettera Ue mi ha sorpreso - valutazioni superficiali" : Nel salotto tv di 'Porta a Porta' il responsabile dell'Economia osserva che 'il governo e il ministero dell'economia sono in grado di fronteggiare i cambiamenti e quello che succede e siamo pronti a ...

lettera Ue - Tria : «La manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma sulla manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -

Ecco il testo integrale della lettera che Tria ha mandato alla Commissione Ue : Riteniamo, infatti, che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea. Pur riconoscendo la differenza delle rispettive valutazioni, il Governo italiano ...