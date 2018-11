La lettera di Tria a Bruxelles in risposta ai rilievi della Commissione europea

Manovra - lettera dell’Italia non convince : Olanda e Austria chiedono procedura d’infrazione : Olanda e Austria si schierano apertamente contro la lettera inviata ieri sera alla Commissione Ue dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, e si dichiarano pronte a sostenere una eventuale procedura d'infrazione contro l'Italia: "L’Italia corre il rischio di scivolare verso uno scenario greco", ha detto il ministro Austriaco Hartmut Loeger.Continua a leggere

Manovra - la lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue : Ecco il testo della lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue Manovra, la lettera di Tria alla Commissione Ue LEGGI ANCHE Spread, balzo dopo la lettera all'Ue: sale fino a 314

lettera a Bruxelles - Tria : saldi e impianto manovra invariati - più flessibilità per eventi eccezionali - : 'Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio, DPB, 2019 insieme a una Lettera di ...

lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue

La lettera di Tria all'Ue : "Il Governo resta fiducioso nelle possibilità di conseguire obiettivi di crescita contenuti nel quadro programmatico del documento di programmazione". A sottolinearlo è il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , nella lettera di accompagnamento alla versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019, inviata alla Commissione europea. Una missiva che ...

Italia : Tria invia a Ue lettera su manovra e debito - nuovo DPB

Tria invia a Ue lettera su manovra : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio , DPB, 2019 insieme a una lettera ...

Tria invia a Ue lettera su manovra e debito e il nuovo DPB : "2 - 4% deficit - limite invalicabile" : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Ministro Tria invia lettera Ue sulla Manovra e debito - nuovo Dpb : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ...

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Manovra - nuova lettera Ue all'Italia. Tria vola a Berlino da Scholz : Se non è un ultimatum, poco ci manca. E non è una novità. Nel giorno in cui l'Istat certifica la "crescita zero" del nostro Paese , primo stop dopo tre anni di espansione,, la Commissione europea ...

Manovra - la lettera dalla Commissione Ue a Tria : 'Debito non cala - manovra incompatibile' : È quanto si legge nella lettera inviata dalla Commissione europea al Ministero dell'Economia in cui chiede di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevantì che possano giustificare un ...

Manovra - Tria : perplesso lettera Ue - valutazioni superficiali : Roma, 24 ott., askanews, - 'La lettera che abbiamo ricevuto ieri per molte parti mi ha lasciato perplesso e anche un po sorpreso per alcune valutazioni superficiali'. Lo ha affermato il ministro dell'...