La leghista anti-rom che guida la Commissione diritti umani

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - a capo della Commissione diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

La sindaca di Savona al corteo antifascista - la leghista Viale : "E' come essere contro le ragazze stuprate" : La vicepresidente della Regione accusa Caprioglio (Forza Italia) e l'accusa di non combattere contro "quelli spacciano e stuprano e tagliano a pezzi ragazzine fragili"

Molteni - sottosegretario leghista : 'Sui migranti non si cambia - Di Maio lo spiegherà ai suoi' : di Valentina Errante 'Il decreto sicurezza non si tocca'. Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni lo ribadisce: 'Non arretreremo di un passo sull'impianto del provvedimento, che non potrà essere ...

Prato - ‘Le piste ciclabili le usano i migranti’. La leghista ha chiesto scusa ma c’è un problema : Da ieri la mia città, Prato, può annoverare tra i suoi illustri cittadini, oltre a – per citarne alcuni dei più rappresentativi – Curzio Malaparte, Paolo Rossi, Roberto Benigni, anche la segretaria provinciale della Lega, Patrizia Ovattoni. Ammetto che ieri, quando ho sentito la registrazione della trasmissione “La Zanzara”, ho dato poco peso alla cosa, mi sono limitato a sorridere, catalogando l’esternazione della ...

Cosa tiene insieme l'ossessione leghista per i migranti e quella grillina per i vaccini? : Tu vorresti camminare ordinatamente nella prosa del mondo, con i tuoi bravi paraocchi da ronzino piccolo-borghese, senza scantonate letterarie e impennate poetiche, ma questi ti disseminano il ...

Fico fa l'antileghista in europa : "Strada di Salvini non è la mia" : Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega, delle alleanze, ognuno fa la sua strada, che non è la mia strada', ha affermato Fico. Poi il presidente ...

Il leghista della mozione anti aborto : "I gay? Sono una sciagura" : ...un bambino nella pancia della mamma - argomenta - come diceva Madre Teresa di Calcutta fino a quando una madre potrà uccidere un bambino nella sua pancia non ci potrà essere la pace nel mondo. Ed è ...

Verona - approvata in Comune una mozione leghista anti-aborto - M5S : 'Tornati nel Medio Evo' : La notizia che, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro l'aborto fa rumore per diversi motivi. Il primo è che, nel 2018, sono passati quarant'anni dall'approvazione della Legge 194 che consente alle donne di interrompere la propria gravidanza e ogni tentativo di limitarne gli effetti suscita un certo clamore. Il secondo motivo invece è prettamente politico, considerato che la mozione è nata in seno alla Lega e genera una ...

A Verona passa la mozione leghista antiabortista : Verona diventa un caso nazionale. E’ sta approvata una mozione leghista antiabortista con l’ok della capogruppo del Pd. La mozione definisce