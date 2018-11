La Francia accusa Trump di mancanza di “decenza” : Austria e Olanda favorevoli alla procedura d’infrazione contro la manovra di Bilancio dell’Italia. Il ministro delle Finanze di Vienna, Hartwig Löger, ha detto che “l’Italia può diventare il successore della Grecia”. Il vicepremier, Luigi Di Maio, ha risposto: “Sono tre mesi che chiedono di sanziona

Francia - mamma partorisce e nasconde la figlia nel bagagliaio : accusata di maltrattamenti : Una donna ha nascosto la figlia nel bagagliaio della sua auto perché non voleva che venisse scoperta la sua relazione extraconiugale. E' successo in Francia, dove Rosa Maria Da Cruz, una donna di cinquant'anni, ha nascosto la gravidanza per poi crescere la bambina per due anni all'oscuro di tutti, famiglia compresa. Ora su di lei pende una accusa di maltrattamenti su minore, nell'attesa di essere processata. La bambina invece potrebbe restare ...

Migranti respinti - i legali accusano : “La Francia falsifica l’età dei minori” : Abbiamo il sospetto che i gendarmi francesi abbiano falsificato in più occasioni i verbali di respingimento, modificando le date di nascita dei Migranti fermati in Val di Susa. Così da far passare minorenni per maggiorenni e non essere costretti ad occuparsi di loro come impongono le norme internazionali». È l’accusa lanciata dall’avvocato torinese...

Salvini accusa la Francia : "Scarica pure i minorenni" : Continua lo scontro tra Matteo Salvini e la Francia. Questa volta il vicepremier e ministro dell'Interno accusa Parigi di avere riportato in territorio italiano dei migranti minori, in violazione ...

Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

Clavière - la polizia accusa : "Migranti scaricati in Italia da un furgone della Gendarmerie". Salvini : "La Francia chiarisca" : L'episodio, spiega il Viminale, avvenuto venerdì: annotata la targa del mezzo, via all'inchiesta. Il vicepremier: "Non diventeremo il campo profughi d'Europa"