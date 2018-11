La | folle | teoria dello psichiatra | I pazzi votano per i populisti

Migranti - la folle teoria dell'Onu : "Porti chiusi aiutano trafficanti" : Ricordate l"ultimo intervento a gamba tesa dell"Onu in Italia? Erano solo alcune settimane fa quando l"Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, annunciava di voler inviare "ispettori" nel Belpaese per "valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro Migranti, persone di discendenza africana e rom". Dal Consiglio di Ginevra alla 73esima assemblea generale la musica delle Nazioni Unite non cambia. ...