huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La clessidra di Minniti - resistenzaML : RT @HuffPostItalia: La clessidra di Minniti - HuffPostItalia : La clessidra di Minniti -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ladi Marconon ha ancora consumato l'ultimo granello. La sabbia continua a scorrere in attesa di una decisione che non arriva ancora. Oggi doveva essere il giorno del grande annuncio. E invece l'ex ministro dell'Interno ha fatto sapere ai suoi fedelissimi che il travaglio della decisione non è ancora concluso. Il giorno buono dovrebbe essere domani, comunque prima di venerdì, giorno in cui sarà a Firenze alla presentazione del suo libro con Matteo Renzi. Chissà.È un travaglio vero, non una trovata comunicativa per alimentare un po' di suspense. Politico e personale, anche se, per molti anche dei suoi, quasi incomprensibile, perché "a un certo punto o è sì o è no". Amici e compagni di una vita che ci hanno parlato in queste ore raccontano di pulsioni contrastanti. Più scettico nei giorni scorsi, ...