Israele | scoperto nuovo volto di Gesù Cristo | diverso da quello con barba e capelli lunghi

Israele dice di avere scoperto un «deposito atomico segreto» a Teheran - in Iran : Durante il suo discorso all’Assemblea generale dell’ONU, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele ha individuato un «deposito atomico segreto» a Teheran, la capitale dell’Iran, contenente materiale radioattivo e tecnologia nucleare di vario genere. Netanyahu, che da The post Israele dice di avere scoperto un «deposito atomico segreto» a Teheran, in Iran appeared first on Il Post.