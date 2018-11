Israele | il ministro della Difesa Lieberman si dimette e chiede elezioni anticipate

Israele - il ministro della Difesa Avigdor Lieberman si è dimesso : 'La tregua con Gaza è una resa al terrorismo' : ... Yisrael Beiteinu, dalla coalizione di maggioranza, una mossa che mediterebbe da tempo convinto di non riuscire a imprimere la direzione voluta alla politica di Difesa del paese. Tra i motivi dei ...

Israele : migliaia per Rabin - fischi a ministro Likud