Inter-Roma | duello sul mercato per Hector Herrera

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 Interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina. 'Ordine e sicurezza - dice ...

Classifica Serie A : l'utilizzo del VAR sorride ad Inter e Roma : Il VAR Video Assistance Referee è entrato ormai nelle abitudini degli appassionati di calcio italiano, e sembra non se ne possa fare più a meno. Il supporto tecnologico ha infatti limitato di molto gli errori arbitrali, che avrebbero potuto influenzare diversi incontri indirizzandoli per un verso o per l’altro. Prima di approfondire il dato su come sarebbe la Classifica della Serie A senza l’utilizzo del VAR è importante precisare i casi per i ...

Sgombero Baobab - Salvini : presto a Roma altri 27 Interventi : Roma, 13 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia altri 27 sgomberi a Roma, dopo quello del presidio di migranti Baobab eseguito questa mattina."Ordine e sicurezza - dice ...

Roma : Intervento di ripristino decoro a Villa Pamphilj - liberata area delle serre : Roma – Si sono concluse le operazioni di bonifica di alcune aree all’interno di Villa Doria Pamphilj. Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Monteverde, dopo alcuni sopralluoghi eseguiti i giorni scorsi, sono intervenuti all’alba di questa mattina, con la collaborazione del Reparto PICS ( Pronto intervento Centro Storico) per liberare la parte delle serre di Villa Pamphili, già sottoposte a sequestro, che erano ...

Roma : incendio divampa all’Interno teatro Golden - non ci sono feriti : Roma – incendio la scorsa notte a Roma in via Sciacca nel magazzino di materiali di scena del teatro Golden. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione San Giovanni. Domate le fiamme, all’interno del magazzino non sono stati rinvenuti materiali infiammabili. Non ci sono feriti. Il locale e’ stato dichiarato temporaneamente inagibile. I rilievi sono stati affidati al Nucleo operativo dei ...

A Roma arrivano gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale : Tradotto: il deficit previsto rimarrà al 2,4%, ma il ministero dell'Economia potrebbe rivedere la stima sulla crescita. L'ottimistico 1,5% potrebbe essere abbassato, spiega il Corriere , a un più ...

Serie A - l'Atalanta schianta l'Inter e la Roma torna alla vittoria : L Inter non tiene il passo del Napoli all inseguimento della Juve, attesa dal big match col Milan, e va incontro a una clamorosa debacle di fronte a una strepitosa Atalanta, tornata ai livelli dell ...

L’Atalanta abbatte l’Inter : 4-1 Spalletti ko dopo 7 vittorie Roma-Samp 4-1| La classifica : I milanesi cercavano a Bergamo l’8ª vittoria consecutiva, arriva una sconfitta: a segno Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Nel primo tempo Handanovic super. Di Icardi l’1-1

Roma. Il Tmb a Guidonia - una discarica a Riano e via l’Interdittiva antimafia : così Cerroni punta a riprendersi la ‘monnezza’ : Guidonia, Rocca Cencia e non solo: adesso il ‘Supremo’ torna in gioco. Su tutta la linea. Non che fosse mai uscito dalla partita, sia chiaro. Ma ora che “non è più mafioso”, assolto con formula piena dal Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti, il 92enne Manlio Cerroni può riprendere a pieno diritto a recitare un ruolo di influenza preminente nella politica romana e laziale sul tema a lui più ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Roma - Ciro di 'Gomorra' Interpreta il libro di Scurati su Mussolini : 'Sono lo sbandato per eccellenza, il protettore degli smobilitati, lo sperduto alla ricerca della strada. Ma l'azienda c'è e bisogna portarla avanti'. È uno dei passaggi clou dell'ultimo libro di ...

Roma : inaugurato asilo nido all’Interno sede banca Bnl : Roma – Un’area di 700 metri quadrati, realizzata con materiali eco-sostenibili, pronta ad accogliere circa 60 bambini. E’ il nuovo asilo nido inaugurato al piano terra di Palazzo Orizzonte Europa, quartier generale di Bnl a Roma. La struttura e’ aperta non solo ai figli dei dipendenti della banca, ma anche ai residenti del quartiere Tiburtino. L’asilo dispone di circa 20 educatrici che parlano inglese; di una cucina ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Calcio - Champions League : si Interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...