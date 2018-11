Inter | Antonello | «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare»

Antonello : 'Marotta all'Inter? Fino a quando non c'è la firma...' : Così Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato a margine del 3° Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il ...

Inter - Antonello : “Marotta? Chiunque possa dare un contributo è il benvenuto” : “Marotta all’Inter? Come abbiamo sempre detto il nostro progetto è quello di crescere, Chiunque possa dare un contributo per aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto“. Così Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, a margine del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni.”Marotta è ...

Inter - Antonello : “presto contatti con il Milan su San Siro” : “Riprenderemo a breve i contatti con il Milan per valutare le soluzioni per quanto riguarda la questione San Siro. E’ un progetto che non si puo’ piu’ rimandare”. Lo ha detto l’amministratore dell’Inter Alessandro Antonello, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea dei soci. “Fa parte del progetto di crescita del club avere una struttura adeguata – ha proseguito ...

Inter - Antonello : 'Vogliamo rinnovare il contratto con Icardi' : MILANO - 'Il contratto di Mauro Icardi ha una scadenza molto lunga, stiamo parlando ma non c'è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Stiamo affrontando l'argomento con estrema serenità e ...

Inter - Antonello : “Vogliamo rivivere emozioni. Suning ha passione e voglia” : Al “Festival dello Sport” che si è tenuto a Trento quest’oggi è andato in scena un evento celebrativo dell’Inter del Triplete. Sono stati molti infatti i giocatori nerazzurri di quella squadra leggendaria che sono stati presenti sul palco. Tra questi però anche dirigenti dell’Inter attuale come l’amministratore delegato Alessandro Antonello che ha tenuto alcune dichiarazioni […] L'articolo Inter, ...

