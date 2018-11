Inter | Antonello | “Marotta? Chiunque possa dare un contributo è il benvenuto”

calcioweb.eu

"Marotta all'? Come abbiamo sempre detto il nostro progetto è quello di crescere,unper aiutare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti è il benvenuto". Così Alessandro, amministratore delegato dell', a margine del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni."Marotta è un grande manager, ma in questa fase bisogna sempre aspettare. Sono manager importanti, come in tutti i business finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte", aggiunge a proposito del possibile approdo dell'ex direttore generale della Juventus nel club nerazzurro.