Insigne | «Ancelotti? Forse l’ho incontrato troppo tardi»

(Di mercoledì 14 novembre 2018) In conferenza stampa Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale. Queste le sue dichiarazioni più significative: «I giovani convocati da Mancini? Se il mister li ha scelti, vuol dire che hanno qualcosa di importante. Ventura? Dispiace per com’è andata a finire, non ha fatto benissimo con la Nazionale ma ha dimostrato il suo valore negli anni precedenti».: «Serve la sua stessa mentalità anche in Nazionale. Mancini ragiona come lui, gestiscono il gruppo allo stesso modo. Spero di dare lo stesso contributo alla Nazionale, nel Napoli ho cambiato posizione in campo ed è stata un’intuizione del mister. A Genova contro la Sampdoria non ho fatto benissimo da esterno offensivo, ho parlato cone mi ha proposto questa nuova soluzione tattica. Ho sempre preferito giocare vicino alla porta, sto andando bene in fase realizzativa e sono ...