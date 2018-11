Insigne al settimo cielo | “la mia miglior annata | peccato non aver incontrato prima

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Lorenzocontento del suo inizio di stagione sotto la guida del nuovo tecnico del Napoli Carletto Ancelotti “Ancelotti credo dilotroppo tardi, ha sempre il sorriso, è difficile litigare con lui“. Sono le parole di stima per il tecnico del Napoli dell’attaccante Lorenzoin conferenza stampa a Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale in vista del doppio impegno contro Portogallo e Usa. “Il nuovo modulo? E’ stata un’intuizione del mister. Contro la Sampdoria non ho fatto benissimo, da esterno, poi lui mi ha parlato di questa nuova posizione. Ho sempre preferito giocare vicino alla porta, sto andando bene in fase realizzativa e sono molto contento”, conclude. E sulla stagione sua e del Napoli,precisa. “Penso sia la, guardando le statistiche. Il Napoli ha bisogno di vincere ...