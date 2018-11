Inghilterra-USA | l’ultima di Rooney in Nazionale | “non mi interessa né il 10 né la

sportfair

: Facciamo ancora i nostri complimenti ad @AndreaBocelli, il primo italiano nella storia ad aver conquistato con un a… - chetempochefa : Facciamo ancora i nostri complimenti ad @AndreaBocelli, il primo italiano nella storia ad aver conquistato con un a… - Agimegitalia : #AmichevoliNazionali: Per #WayneRooney quella contro gli #Usa è l'ultima partita con la maglia dell'#Inghilterra. L… - altr0ve : 39. TUTTA L'ITALIA, Francia, Nord europa, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Australia, Canada, anche usa generico bc y not e boh -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’ex giocatore del Manchester United non ha particolari richieste per la sua ultima gara con l’, solo di poter calpestare per qualche minuto il terreno di gioco di Wembley Domani sarà l’ultima gara di Waynecon la maglia dell’, il ct Southgate infatti permetterà a Wazza di salutare la propriadurante l’amichevole che i ‘Tre Leoni’ giocheranno contro gli Stati Uniti. LaPresse/Reuters Una serata speciale per l’ex United non solo per il suo addio, ma anche per l’iniziativa di beneficenza che coinvolgerà il match. L’incasso infatti verrà devoluto alla fondazione WR, creata proprio da. Nessuna richiesta particolare, solo un piccolo sogno da esaudire per il giocatore dei DC United: “non mi importa la numero dieci – le sue parole in conferenza stampa – nemmeno la ...