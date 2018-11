calcioweb.eu

: Infortunio #Pezzella, tegola per la #Fiorentina: problema durante l'allenamento con l'#Argentina - CalcioWeb : Infortunio #Pezzella, tegola per la #Fiorentina: problema durante l'allenamento con l'#Argentina - fantagazzetta : Fiorentina, problema per Pioli: serio infortunio muscolare per Pezzella - ErreNueve_ : Infortunio di Pezzella non ci voleva, speriamo niente di grave #Fiorentina -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)– Laha comunicato che nel corso deldi ieri con la propria nazionale il difensore Germanha riportato unmuscolare a carico della coscia sinistra. Già in giornata sono stati svolti esami strumentali in Argentina e hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo. La società non si è sbilanciata sui tempi di recupero, ma servirà sicuramente dicembre prima di rivederein campo.