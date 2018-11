calcioweb.eu

: Infortunio #Pastore, il calciatore della #Roma vola in #Spagna: le ultime - CalcioWeb : Infortunio #Pastore, il calciatore della #Roma vola in #Spagna: le ultime - UgoBaroni : Serie A, Roma: Pastore non trova pace, “Il Flaco” a Barcellona per curare l’infortunio al polpaccio - infoitsport : Pastore e gli stop per infortunio: “Statemi vicino” -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)– Il trequartistacontinua a rimanere lontano dai campi, non riuscendo a dare il suo contributo per portare la squadra di Di Francesco in zona Champions. Non va meglio in Europa, dove non è ancora sceso in campo. I polpacci sono da sempre un punto debole del Flaco, che durante l’esperienza parigina si è fermato una ventina di volte per problemi muscolari di questo tipo. Per lo stesso motivo,to inin una clinicaCatalogna per far sì che l’non si cronicizzi e prevenirne altri in futuro. Il trattamento che svolgerà è simile a quelloscorsa estate, ma la speranza di Di Francesco è che l’esito sia differente. Intanto la sua presenza tra i convocati per la gara contro l’Udinese rimane in dubbio: qualora non dovesse farcela, non dovrebbe mancare l’appuntamento contro ...