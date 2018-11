Infortunio Murray | Federer ne è sicuro | “tornerà presto in top 30 | ma non gli basta…”

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Rogerha speso delle belle parole per Andy, alle prese con un lento recupero della forma migliore dopo l’all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno Nei giorni scorsi, Andyha rassicurato i fan circa il suo finale di stagione. Lo scozzese ha spiegato di aver chiuso la stagione in anticipo per poi presentarsi a Brisbane al top. Di recente Roger, a tal proposito, ha speso delle belle parole per Andy, augurandosi che possa tornareai vertici del tennis mondiale maschile: “penso che possa tornare molto rapidamente ad un livello da top 30. Il problema è che è stato numero 1, ha vinto due volte l’oro olimpico, quindi per lui non è abbastanza giocare per gli ottavi o per i quarti. Sono fiducioso che, se si sente al 100%, possa tornare al top: però non so come si sente”.L'articolone è ...