Incendi California - il Woolsey Fire ha distrutto l’83% della Santa Monica Mountains National Recreational Area [FOTO] : 1/11 ...

Incendi California : il Woolsey Fire si espande sotto la spinta dei forti venti - progressi contro il Camp Fire nel nord dello stato [FOTO] : 1/23 ...

Incendi in California - è strage anche di animali : centinaia morti carbonizzati (foto) : Cani, gatti, conigli, cavalli... sono centinaia gli animali che sono stati trovati morti a causa degli Incendi che stanno devastando la California negli ultimi giorni.Continua a leggere

Inferno California - 50 morti : è l'Incendio peggiore della storia dello Stato : Gli incendi che attanagliano la California continuano a mietere vittime. È salito a quota 50 il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California: lo riporta il quotidiano ...

Incendi in California : 50 le vittime accertate - centinaia i dispersi - : Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti causati dai roghi che ormai da giorni stanno devastando lo Stato americano. Intanto, mentre le fiamme avanzano verso Sud, aumentano anche gli sfollati

California - vittime Incendi salgono a 48 : ANSA, - ROMA, 14 NOV - E' salito a 48 il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando il nord della California. Il bilancio è stato riferito dalle autorità che stanno ancora cercando ...

Incendi California : bilancio vittime tocca quota 50 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi California - sale numero vittime : 8.15 E' salito a 50 il numero delle vittime degli Incendi che stanno devastando il nord della California. Sono stati recuperati altri 8 corpi, 6 nei pressi di Paradise, città ai piedi della Sierra Nevada, e altri 2 a Malibù, a ovest della contea di Los Angeles. Più di 5.000 Vigili del Fuoco sono impegnati a combattere i roghi, che hanno investito un'area di oltre 500chilometri quadrati e distrutto circa 7.700 abitazioni. 52.000 le persone che ...

I morti per gli Incendi in California sono almeno 48 : almeno 48 persone sono morte a causa dei grandi incendi in California, mentre ci sono ancora decine di dispersi. Le nuove stime ufficiali sono state fornite insieme ad alcuni aggiornamenti sul lavoro di contenimento delle fiamme. Il lavoro di contenimento

California in ginocchio per l’Incendio più devastante della storia : il bilancio delle vittime sale a 50 : Il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California è salito a 50: lo hanno reso noto le autorità che stanno ancora cercando eventuali altre vittime dei roghi che hanno colpito in particolare la città di Paradise. “Oggi sono stati recuperati altri sei resti umani, che portano il totale a 48. Tutti e sei i resti si trovavano nei pressi della città di Paradise ai piedi della Sierra Nevad e si trovavano ...

Incendi in California - le colonne di fumo riprese dai satelliti Nasa - : I roghi che stanno devastando lo Stato hanno già provocato decine di morti, centinaia di dispersi e migliaia di sfollati. L'agenzia spaziale scrive che i forti venti, che rendono difficili le ...

Incendi in California : il piu' distruttivo di sempre. Aumentano vittime e dispersi [VIDEO] : Devastanti Incendi in California, Aumentano le vittime. Scenario infernale. Il ventodi "Satana", paragonabile a livello meteorologico al nostro "Foehn", sta letteralmente devastando la California :...

Bufale e teorie del complotto anche sugli Incendi in California : non servono raggi laser e attacchi intenzionali - la spiegazione esiste ed è già drammatica di per sé : Le immagini e i racconti che arrivano dalla California, devastata da molteplici incendi da Nord a Sud, ci lasciano senza parole e con un incolmabile senso di impotenza davanti alla forza devastante della Natura. O almeno dovrebbero essere queste le sensazioni provate alla vista di interi quartieri ridotti in cenere, di auto di cui sono rimasti solo i telai e all’interno i pochi resti carbonizzati delle persone che tentavano una fuga disperata ...

Incendi California - gli effetti devastanti di anni di siccità e cambiamenti climatici in numeri : la gestione delle foreste non c’entra : L’uomo e la natura condividono le responsabilità dei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio la California, ma la gestione delle foreste non ha svolto un ruolo principale, come invece sostenuto nei giorni scorsi dal Presidente Trump. La natura ha fornito i pericolosi venti che hanno fatto propagare rapidamente le fiamme e i cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno ucciso alberi e cespugli che si sono trasformati in “carburante” per ...