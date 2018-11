In Autostrada a 150 km orari | i motivi del No alla proposta leghista

«In Autostrada fino a 150 km/h» - la proposta della Lega : «In autostrada fino a 150 km/h». La proposta è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e riguarda le tratte autostradali di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore ...

L'ultima proposta della Lega : alzare i limiti di velocità in Autostrada fino a 150 Km/h : L'ultima proposta della Lega consiste nell'alzare il limite di velocità sulle autostrade a 150 chilometri orari. La proposta arriva direttamente dal tavolo di Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti della Camera. Morelli, che il Corriere della Sera definisce un "salviniano di ferro", spiega al quotidiano milanese che gli strumenti per garantire la sicurezza ci sono e sono già molto avanzati."La proposta consiste ...

