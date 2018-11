In anteprima nazionale al RIFF arriva “Scarlett”

aldiladelcinema

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Si terrà giovedì 22 novembre alle ore 16:00 presso la sala 1 del Nuovo Cinema Aquila, l’del film, regia Luigi Boccia, prodotto dalla DreamWorldMovies di Luigi De Filippis, in concorso al( Rome Independent film festival), organizzato dal Direttore Fabrizio Ferrari.è un on the road ambientato sulle strade italiane. Il sapore è quello del thriller psicologico ed è un omaggio a grandi capolavori del cinema come “Duel” di Steven Spielberg e “Christine” di John Carpenter. Infatti protagonista della pellicola, insieme a Giulia (interpretata da Miriam Galanti), è l’automobile che durante il viaggio sembra improvvisamente prendere vita imprigionando la guidatrice nell’abitacolo. Forse tutto questo è frutto dell’immaginazione di Giulia che, con tutte le sue forze, grida: “la macchina è viva!”, o forse Giulia è la cavia di un esperimento ingegnoso ...