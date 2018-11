Il supporto a tastiera e mouse di Xbox One giunge nell' aggiornamento di oggi

Microsoft rilascia l’aggiornamento di novembre per Xbox : arriva il supporto a mouse e tastiera : Microsoft sta avviando in questi istanti il rilascio ufficiale al pubblico dell’aggiornamento di novembre per Xbox che, per quanto concerne le funzionalità, farà contenti molti gamer. supporto a mouse e tastiera Ufficializzato durante la conferenza XO2018 trasmessa in streaming da Città del Messico, il supporto a mouse e tastiera arriva a tutti gli effetti sulle console targate Redmond. Dopo mesi di rinvii, indecisioni e anche un po’ ...

Il prossimo aggiornamento di Xbox One introdurrà il supporto a mouse e tastiera : L'anteprima del prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One include il supporto a mouse e tastiera a discrezione del singolo gioco, riporta Dualshockers.Questo significa che sarà discrezione dello sviluppatore se permettere o meno di giocare il proprio gioco con mouse e tastiera. L'aggiornamento in questione è atteso a novembre e renderà possibile giocare con mouse e tastiera se il gioco lo permetterà. Warframe sarà il primo gioco che ...

