Il Senato reintroduce il condono per Ischia

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L'Aula deliledilizio a, respingendo l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione albattendo così la maggioranza.Con la bocciatura, votata durante l'esame del decreto Genova e altre emergenze in corso a Palazzo Madama, si torna di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'applicazione della legge suldell'85 (la n.47) per le istanze pendenti su immobili danneggiati dal sisma di un anno fa.