Il pendolo di Gaza

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Le dimissioni del Ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, leader del partito Yisrael Beitenu, formazione di destra laica, con un elettorato prevalentemente di origine russa, sono testimonianza di quanto abbia inciso negli assetti politici interni israeliani la prolungata crisi di, iniziata con la proclamazione da parte di Hamas delle "Marce del Ritorno" settimanali, ogni venerdì, a partire dallo scorso 28 marzo. Dopo una posizione inizialmente moderata, negli ultimi mesi Lieberman aveva indurito le sue proposte, avanzando nel Consiglio di Gabinetto la richiesta di dare una massiccia risposta alle continue provocazioni di Hamas, ristabilendo così la deterrenza israeliana, secondo lui oramai deterioratasi, per colpa dell'atteggiamento più che cauto assunto da Netanyahu. Il Premier è deciso a non farsi trascinare in una nuova guerra nell'infida ...