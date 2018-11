Il governo ha deciso di andare allo scontro con l' Ue

Ecco come il governo Pd aveva deciso di raddoppiare le tasse : La manovra al vaglio dell'Europa prevede un deficit di circa 21 miliardi, ma come spiega La Verità, "ci sono più di 13 miliardi per finanziare reddito di cittadinanza e quota 100, più circa 2,5 miliardi per le infrastrutture". Ma il Partito Democratico, che adesso lancia l'allarme sui conti, non dice che con le sue manovre avrebbe costretto l'Italia a un boom di tasse.La Verità ha scoperto che i piani di Paolo Gentiloni e del ministro ...