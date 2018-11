optimaitalia

: Il giorno di Fallout 76: problemi di disconnessione, miglior prezzo e voti Metacritic - OptiMagazine : Il giorno di Fallout 76: problemi di disconnessione, miglior prezzo e voti Metacritic - Nerdream_it : Chi ha detto che le #dimensioni non contano? ...Quando la #patch è più grande del #gioco! :D #Fallout76 -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)76 è disponibile da oggi 14 novembre per PC, PS4 e Xbox One. C’è tanto da dire su questo nuovo gioco online di Bethesda ambientato in uno dei franchise più importanti del suo portafoglio prodotti. Il publisher aveva già avvisato: al lancio, nonostante le varie Beta, ci saranno dei bug “spettacolari”. In parte è ciò che sta accadendo, anche se in generale ci sono tantissimi giocatori che non stanno riscontrando alcun problema.Altri invece sì: stando ad alcune segnalazioni cui forum di Bethesda, ma anche su Twitter, molti utenti stanno sperimentandoimprovvise dal server, senza saperne il motivo. Ovviamente Bethesda è a conoscenza del problema ed è subito al lavoro per cercare di risolverli. La cosa curiosa è che gli utenti disconnessi appaiono così agli altri ...