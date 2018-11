Il gameplay di Beyond Good and Evil 2 sarà mostrato il prossimo mese

eurogamer

(Di mercoledì 14 novembre 2018)and2 è certamente uno dei titoli più attesi dai giocatori. Da quanto visto fino ad ora sembra una versione più grintosa dell'originale, ma in realtà non abbiamo molti dettagli concreti sul gioco e, per questo, non possiamo davvero sapere con certezza comefino a quando non lo giocheremo davvero, o fino a che non lo vedremo in azione.La buona notizia è che non dovremo aspettare molto. Come segnala Gamingbolt, Guillaume Brunier, produttore senior del gioco, ha confermato in un'intervista che ildiandil 10 dicembreand2 non ha ancora una finestra di lancio e non sono stati annunciati nemmeno i sistemi su cui approderà. Detto questo, sappiamo che la betagiocabile prima della fine del 2019.Read more…